Sentencia condenatoria por delito de Homicidio Calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de una persona del sexo femenino con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Huixtla determinó imponerle a Gerardo “N” una pena de 18 años y nueve meses de prisión, además del pago de la reparación del daño. Asimismo, no se le concedió ningún sustitutivo de la pena.

Desahogo de pruebas

Esto, derivado del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de Gerardo “N”.