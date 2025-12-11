Sentencian a 100 años de cárcel a pederasta

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria ejemplar a Rubén “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el año 2024 en el municipio de Tecpatán, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Copainalá resolvió imponer a Rubén “N” una pena de 100 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño integral.

Justicia humanista

Esto luego de acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado, una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral.

Con esta sentencia ejemplar, el Poder Judicial del Estado (PJE), que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en donde las personas juzgadoras dictan resoluciones con perspectivas de infancia y género, brindando certeza de que los delitos cometidos en agravio de las niñas, niños y adolescentes (NNA) no quedarán impunes.