Sentencian a agresores de la montaña de Don Lauro

En vísperas del 8M, las víctimas sobrevivientes del feminicidio y violación en la montaña de Don Lauro, en San Cristóbal de Las Casas, informaron que sus agresores ya fueron sentenciados. Julio Estaban “N” recibió 42 años y cuatro meses por tentativa de feminicidio, mientras que a Samuel “N” se le dictaron 56 años y ocho meses por tentativa de violación y de feminicidio. Sin embargo, señalaron que esta sentencia aún no es definitiva y puede ser impugnada.

La otra lucha

Acompañadas de su abogada, Martha Figueroa, las dos víctimas relataron que el 25 de febrero de 2023 sobrevivieron a un intento de feminicidio y violación ocurrido en la montaña de Don Lauro, al sur de San Cristóbal, esto mientras realizaban senderismo junto a una amiga de ciudadanía alemana, quien también sufrió el ataque.

Recalcaron que no solo sobrevivieron a los hechos ocurridos ese día sino también a la posterior revictimización que se dio a través de la duda, el señalamiento y el silencio institucional. Además de enfrentar la violencia que representó un proceso judicial que “nos obligó a revivir lo sucedido una y otra vez”.

Señalaron que se enfrentaron a la apatía de una fiscalía que se negaba a investigar, explicando la falta de cámaras en el lugar y donde les cuestionaron la razón para denunciar “si estaban vivas”. Del mismo modo, denunciaron que durante estos tres años, se les ofreció cambiar las declaraciones para que los agresores salieran libres.

Consideran que la actual sentencia, emitida por la jueza Jenny Guadalupe Espinosa Trejo, marca un paso importante en el proceso, además de enviar un mensaje claro. “Que la violencia feminicida y sexual deber ser juzgada con perspectiva de género y no puede quedar impune”.

Pendientes

Por su parte, la abogada Martha Figueroa recordó que, pese a que la lucha feminista ha generado instituciones en pro de las mujeres, también siguen prevaleciendo grandes pendientes, como lo es el embarazo infantil.

Al respecto, mencionó que en 2024, Salubridad tuvo un registro de casi cuatro mil mujeres muertas derivadas de parto puerperio. De ese número, 350 son menores de 18 años, y a su vez, 164 son infantes.

Martha Figueroa considera que esas 164 muertes representan feminicidios estructurales, esto, porque las infantes siguen siendo mal recibidas en los centros de salud.

Del mismo modo, señaló en los juzgados se les sigue dando mayor carga laboral a las mujeres que sí hacen su trabajo. “Ellas hacen el trabajo de cuatro abogadas por el salario de la mitad de una” agregó.