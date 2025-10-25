Sentencian a dos por secuestro

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un adolescente con identidad reservada.

Hechos

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Villacorzo, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Villaflores resolvió imponer a Herminio “N” y a Edilcer “N”, una pena de 25 años de prisión a cada uno y el pago de la reparación del daño.

Justicia

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, en la que el actuar de las personas juzgadoras no permita la impunidad en los delitos que atenten contra la dignidad y la integridad de las y los chiapanecos