Sentencian a pederastas en Tonalá y Villaflores

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNyA), dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dos sentencias condenatorias a dos personas del sexo masculino por el delito de Pederastia Agravada, cometidos en dos lugares y hechos diferentes.

En una primera sentencia, por el agravio de una niña en hechos ocurridos en el municipio de Tonalá, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Gildardo “N” 30 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño integral.

En la segunda determinación, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Villaflores dictó sentencia a Erick “N”, condenándolo a 20 años de prisión y al pago de la reparación del daño integral, por el agravio de una adolescente de identidad reservada en ese municipio.

Estas resoluciones se impusieron tras el desahogo probatorio en audiencias orales, logrando acreditar la participación y la responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con estas determinaciones, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en donde se dicten sentencias que brinden la certeza y seguridad de que los delitos que atenten contra la integridad, dignidad y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.