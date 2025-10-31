Sentencian a responsable de Homicidio Calificado

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Chilón, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ocosingo resolvió imponer a Fredy “N”, una pena de 16 años y ocho meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Pederasta

En otro caso, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria ejemplar a Amet “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de dos adolescentes con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Amet “N” una pena de 50 años de prisión y al pago de la reparación del daño integral; además, no se le concedió ningún sustitutivo de la pena atendiendo a que se trata de un delito de clasificación grave.

Con esta sentencia ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, que garantice que las personas responsables de vulnerar la integridad y el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes (NNA) no queden impunes.