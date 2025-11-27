Sentencian a responsables de homicidio calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de una persona del sexo femenino con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Osumacinta, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Celin y/o Amadeo “N” y a Noé “N” una pena de 25 años de prisión a cada uno, así como el pago de la reparación del daño. Asimismo, no se les concedió ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y accesible, que garantice que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.