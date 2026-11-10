Sentencian por delito de violación en Salto de Agua

El Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de violación, cometido en contra de una mujer con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Salto de Agua, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de Catazajá resolvió imponer a Nicolás “N” una sentencia de 27 años y ocho meses de prisión, además del pago del daño; asimismo, no se le concede ningún beneficio por la pena impuesta.

Esta resolución se dictó una vez realizado el desahogo de pruebas durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy imputado.

Con esta determinación, el PJE, encabezado por el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso de garantizar una justicia más humanista, asegurando que toda conducta que atente contra la integridad y los derechos de las mujeres sea investigada y sancionada conforme a la ley.