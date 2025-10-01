Sentencias relevantes deben ser públicas

El magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, señaló que los tribunales deberán transparentar las sentencias relevantes, pues representan una visión social de garantías en la impartición de justicia.

Explicó que es necesario ser cuidadoso con el respeto a los procesos jurisdiccionales, pero cuando se tengan las condiciones de sentencia los tribunales deberán dar a conocer las mismas, pues esto alienta la paz social.

Dijo que recientemente, en el marco del Día Internacional de la Transparencia y Acceso Universal a la Información, el Poder Judicial del Estado realizó la conferencia magistral “Apertura institucional, retos y desafíos del acceso a la información”, donde dio a conocer la postura institucional en favor de la transparencia.

Quehacer judicial

Abundó que una manera inequívoca de evitar la corrupción es ser transparentes, por lo que en el Poder Judicial se están haciendo públicas las acciones y sentencias relevantes, para permear el desempeño y el quehacer judicial con los diversos sectores sociales, contando así con una ciudadanía más cercana e informada.

Con estas acciones la casa de la justicia chiapaneca refrenda su compromiso de trabajar bajo los principios de ética, apertura y rendición de cuentas, consolidando una gestión cercana a la ciudadanía, donde el acceso a la información fortalece la cultura democrática y contribuye a una justicia con humanismo.