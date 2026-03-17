Sentipensar comunitario: claves del Lekil Kuxlejal

Como parte de las actividades del segundo día del Congreso Internacional “Lekil Kuxlejal: el Buen Vivir para la Prosperidad Compartida”, realizado en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), el panel “Antropología Social: el Buen Vivir desde el sentipensar en comunidad” se consolidó como un espacio vivo de diálogo de saberes, donde se exploraron alternativas para construir nuevas formas de habitar la vida cotidiana desde la comunidad.

Bajo la cosmovisión maya-tsotsil y los saberes ancestrales de los pueblos originarios, este encuentro formó parte de los esfuerzos coordinados por el Gobierno del Estado, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, y la Secretaría de Educación (SE), a cargo de Roger Mandujano, con el propósito de impulsar una transformación profunda de las conciencias a partir del pensamiento filosófico-social del Lekil Kuxlejal (Buen Vivir).

“En la filosofía existe un término llamado ataraxia, que hacía referencia a un estilo de vida. Su propósito era lograr que nuestra alma no se perturbe, que nuestras emociones y pensamientos permanezcan equilibrados. Los antiguos romanos utilizaban este concepto para describir lo que hoy podemos comprender como Lekil Kuxlejal”, compartió Raúl Trejo Villalobos, profesor e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Para Trejo, esta equivalencia conceptual, vista desde un humanismo de diálogo intercultural, nos recuerda que la esencia de lo humano se construye en relación con las y los otros.

Cosmovisión

Desde la cosmovisión maya-lacandona, Norma Chambor Gómez, mujer Jach Winik, maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y analista del feminismo comunitario, destacó la importancia de las lenguas originarias en la construcción de procesos de investigación crítica, situada y enraizada culturalmente.

Subrayó la participación política de las mujeres lacandonas y la importancia de que su voz sea reconocida dentro de los procesos históricos de sus comunidades. “La mayor aportación del Lekil Kuxlejal surge cuando transitamos de una visión centrada en derechos individuales hacia un pensamiento comunitario. Esto implica dialogar críticamente con el Estado y enfrentar tensiones entre tradición y modernidad”, afirmó.

Juan Hernández Meza, indígena tseltal de Chacoma, Tenejapa, y expresidente de la Coordinadora de Organizaciones de Lucha de los Pueblos Mayas para su Liberación (Colpumali A.C.), hizo un llamado a las y los jóvenes a comprender y practicar el Buen Vivir en su vida diaria.