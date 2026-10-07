Septiembre registró más de tres mil sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), del Instituto de Geofísica de Ia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que solo durante el mes de septiembre del 2026 se tuvo el reporte de tres mil 133 sismos con epicentros dentro del territorio nacional, incluido el estado de Chiapas.

Registro

De acuerdo a datos de Protección Civil (PC) estatal, hasta el corte de septiembre, la entidad registraba un acumulado de seis mil 203 eventos; es decir, el 20.93 por ciento nacional, posicionándola como la segunda entidad con más sismicidad en México.

Las magnitudes registradas en el noveno mes del 2026 iban desde 1.2 a 5.5. El evento más grande de dicho mes ocurrió el día 2 de septiembre con una magnitud de 5.5 grados y el epicentro se ubicó en el Golfo de Tehuantepec, a 145 kilómetros al suroeste de Huixtla.

El SSN, explicó que este evento se debió a una falla de tipo inverso, características de las zonas de convergencia entre las placas tectónicas como la que ocurre entre la de Cocos y la Norteamericana.

En la misma zona, pero tres días después, se presentó otro sismo de magnitud 5.2, esta vez el epicentro se ubicó a 152 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

El tercer temblor de mayor magnitud de septiembre se dió el día 14, la magnitud fue de 5.0 en el océano Pacífico. Su epicentro se ubicó a 387 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En lo que respecta al estado, el resto de eventos ocurridos en el territorio correspondieron a magnitudes entre 3 y 4.9, la mayoría se suscitó a lo largo de la linea costera y dentro del Océano Pacífico.