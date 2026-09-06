Sepultan a indígena fallecido en EE. UU.

El cuerpo del indígena tseltal José Jiménez Alfonzo, de 46 años, fallecido en Estados Unidos, fue sepultado este sábado en su comunidad natal de El Guanal, municipio de Ocosingo, en el corazón de la selva Lacandona, informaron sus familiares.

Explicaron que José, quien realizaba trabajos de construcción, perdió la vida en el estado de Florida, luego de que el pasado 8 de agosto fue atropellado por un vehículo conducido con exceso de velocidad por una mujer.

Dijeron que el indígena, que llegó en busca de trabajo hace alrededor de tres años, había salido a comprar cuando fue arrollado por la unidad. “Estaba caminando en su bicicleta en un paso peatonal y lo atropelló una mujer que no lo vio. Eran como las 11 de la noche. Iba solo. No tenía documentos y salió a comprar algo. La mujer huyó, pero posteriormente fue detenida”.

Estuvo en el hospital

Después del accidente fue trasladado a un hospital, pero falleció a los tres días, debido a la gravedad de las lesiones.

“La familia no sabía dónde estaba, costó encontrarlo. Estaba en coma, le hicieron una cirugía de cráneo y otras intervenciones, pero no logró sobrevivir”.

Sus familiares recordaron que cuando Jiménez Alfonzo tenía alrededor de 15 años participó de manera activa en el levantamiento zapatista de 1994. “Su pasión era la música. Estuvo en grupos y participaba en los Aguascalientes que ahora se llaman Caracoles”.

Hace alrededor de tres años dejó a su familia y salió de El Guanal, localidad situada en la región Amador Hernández, en la biosfera de Montes Azules, hacia Estados Unidos en busca de trabajo.

Quería ayudar a su familia

“Cruzó la frontera sin complicaciones y encontró empleo en Florida; de lo que ganaba le enviaba dinero a su familia que se quedó en la comunidad, hasta que fue atropellado por un automóvil el 8 de agosto”.

Comentaron que después de su fallecimiento “empezó el complicado proceso de enviar su cuerpo a México para que la familia lo sepultara”, por lo que pidieron, y recibieron, ayuda del consulado mexicano en esa zona.