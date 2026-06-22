Sepultan a integrantes de la OCEZ-RC

Integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza-Histórica (OCEZ-RC-Histórica) dieron cristiana sepultura a dos de sus compañeros asesinados el pasado miércoles, en el municipio de Venustiano Carranza.

La OCEZ-RC-H informó que los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles 17 de junio, cuando las víctimas, identificadas como Roberto Carlos de la Cruz Morales y José Rubén de la Cruz Méndez, se encontraban laborando en sus parcelas en la comunidad Candelaria El Alto (pertenecientes al grupo “Los Manguitos”).

La organización detalló que los campesinos fueron emboscados y asesinados por sujetos armados. Fue este fin de semana cuando despidieron a sus compañeros con una marcha fúnebre, con la presencia de familiares y amigos.

En el acto repudiaron la forma cobarde en que fueron ejecutados en su parcela. “Ahora ya descansan, dejando huérfanos a sus hijos y dos mujeres viudas”, agregaron.

Dieron a conocer que de lo ocurrido dieron parte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los tres niveles de gobierno.

Recordaron que el conflicto central radica en la disputa de tierras, los terrenos en cuestión abarcan un total de 160 hectáreas, de las cuales existían acuerdos previos de posesión. La organización señaló directamente a personas totalmente identificadas por las autoridades correspondientes.