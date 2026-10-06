Sepultan al activista Alberto Patishtán

En medio de llantos y música tradicional, fue sepultado este domingo el profesor y activista tsotsil Alberto Patishtán Gómez, informaron amigos y familiares.

Dijeron que el entierro se llevó a cabo por la tarde en el panteón municipal de El Bosque, ante la presencia de casi mil personas, que acudieron a despedirlo.

Señalaron que antes de ser trasladado al panteón con música de banda, el féretro color café fue llevado al templo de San Juan, donde se celebró una misa católica de cuerpo presente.

Alberto fue indultado en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, después de que permaneció 13 años en prisión acusado de asesinar a siete policías en El Bosque, en el año 2000.

Acciones

Muchos indígenas presos en esa época fueron liberados en parte por “las luchas” que encabezó Patishtán Gómez en el interior de los penales en los que estuvo recluido.

Ya en el cementerio, antes de que el cadáver del activista fuera sepultado, Alejandro Díaz Sántiz, quien fue su compañero en la cárcel ubicada en el municipio de San Cristóbal, y otras personas, agradecieron su lucha, “por lo que nos ha enseñado y lo poco que hemos aprendido; se fue, pero su espíritu de lucha sigue vivo, donde quiera dejó semilla”.

También fue leída una carta que enviaron los cinco integrantes de la agrupación de reos llamada Solidarios de la Voz del Amate, recluidos en el penal ubicado en San Cristóbal de Las Casas, quienes afirmaron que tratarán de poner en práctica sus enseñanzas y su “incansable lucha”.

Expresaron sus condolencias a familias y amigos de Alberto, a quien definieron como “compañero, amigo y hermano. También nosotros sentimos este dolor y vacío en nuestro corazón. Para nosotros es nuestro hermano y maestro”.

La carta está firmada por los presos Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mario Gómez López, Mariano y Roberto Martínez Pérez.

“Viva Alberto”, “Alberto no está muerto”, “Alberto vive”, corearon los asistentes, y después fue colocado el ataúd en la tumba.