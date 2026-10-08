Sequía afecta 5 mil hectáreas de caña

Cinco mil hectáreas cultivadas de caña de azúcar en la región del Soconusco presentan pérdida total, esto debido al estiaje que se enfrentó durante tres meses consecutivos y que, pese a las últimas lluvias, no se ha podido recuperar.

Las mayores afectaciones se presentan en los municipios de Mazatán y Tapachula, aunque también se han presentado afectaciones en Huixtla, Huehuetán, Acapetahua y Escuintla.

Afectados

De acuerdo a Ricardo Molina, en la región se cultivan unas 18 mil hectáreas de caña que se destinan al ingenio azucarero “Belisario Domínguez” de Huixtla, pero de ellas, unas cinco mil ya no se pudieron recuperar.

Ante la situación, acudieron a las instancias competentes al enterarse del anuncio de apoyos de seguros agrícolas a través de la Secretaría del Campo, pero tanto la caña azúcar como la soya, no se incluyeron en los mismos.

“El rescate agrícola solamente contempla los cultivos de maíz, sorgo, café y cacao”, precisó, al tiempo de aclarar que en la región no hay cosecha de sorgo y si existe son pequeñas parcelas, no como la caña y la soya que son miles de hectáreas y que por ende, muchas familias viven de esas actividades”, expresó.

Por ello indicó seguirán buscando el apoyo de las autoridades estatales y federales, ya que este año se vivió una sequía extrema que no solo afectó a la producción sino a toda la economía regional.