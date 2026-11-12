Sequía afectó gravemente a cultivos de maíz

Un total de 29 municipios de la entidad registraron al cierre de octubre el estatus de sequía severa, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Al menos 1.35 millones de personas viven en esas ciudades, de las cuales miles viven de la agricultura.

Las y los productores de cultivos básicos, principalmente el maíz, viven hoy en la incertidumbre si podrán o no obtener producción de sus parcelas debido a la falta de lluvias que este año fue más marcada. Sobre todo, porque muchos cultivan también para autoconsumo.

Hasta mediados de agosto y septiembre de este año, Chiapas se posicionó como la entidad con mayor superficie afectada del país, con más del 75.4 % de su territorio presentando algún grado de sequía o condición anormalmente seca.

El año 2026 ha sido catalogado como uno de los periodos más secos y críticos en la historia reciente de Chiapas, afectando gravemente a la agricultura.

Testimonios

Luis Manuel Suchiapa, productor del ejido Ricardo Flores Magón, municipio de Venustiano Carranza, comentó que la sequía acabó prácticamente con todo su cultivo de maíz.

La falta de lluvias afectó a prácticamente a todos los ejidatarios de la colonia ya que el río cercano se seca.

Han registrado varias semanas consecutivas sin ningún tipo de precipitación. Son alrededor de mil productores los afectados por esta situación en el ejido, la mayoría solo viven del cultivo de maíz para subsistir.

Comentó que se acercaron al Gobierno Municipal, que en su momento los canalizó con el estatal a las instancias correspondientes, para buscar alternativas de modo que pudieran recuperar un poco de los ingresos que destinan para sus parcelas.

Afectado

El señor Ricardo Gómez, del mismo ejido, coincidió en que la falta de lluvias acabó con su trabajo y patrimonio de un año. Prácticamente ya no tienen con qué trabajar, las cosechas acabaron, ya no tendrán producción porque esta temporada ya no llueve.

Recordó que desde hace 25 años no se repetía esta situación. Este año pudieron cosechar, pero muy poco, insuficiente para recuperar su inversión y menos para el autoconsumo. Él trabaja la agricultura desde hace 50 años.

En su caso cuenta con dos hectáreas y media, invirtió entre 25 y 30 mil pesos por cada una. Al trabajar bajo créditos para poder sembrar, ahora tiene una deuda más.

Moisés Vicente Suárez, comisariado ejidal, manifestó que este año registraron falta de lluvias por más de 40 días, lo que terminó por impactar todas las parcelas de la comunidad, por lo que solicitaron apoyos del gobierno estatal. Fue una pérdida total las cosechas, recalcaron.

En esa zona, del cultivo de maíz depende el comercio, tortillerías, el autoconsumo. La sequía se presenta cada año, pero no a los niveles que registraron este 2026. Tuvieron que recurrir las instancias gubernamentales a buscar apoyos.