Sequía en plena temporada de lluvias, una anormalidad

En la región ll Valle Zoque, conformada por los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa entre otros, padecen de un desabasto del vital líquido que se ha notado de manera visible en los ríos que anteriormente dotaban sin problemas a las localidades.

Hoy se puede observar en el municipio de Cintalapa el río La Venta el cual antes gozaba de un grosor imponente en temporadas iniciales de lluvia; sin embargo, en la actualidad se le mira con unas cuantas manchas de agua, logrando abastecer a la población con dificultades.

La problemática radica en el crecimiento de la mancha urbana, ademas de la extracción de material pétreo, tala de árboles y las altas temperaturas sin dejar de lado el mal uso que la ciudadanía acostumbra a realizar, así lo detalló el director de Manejo de Cuencas y Cultura del agua de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

“En el caso de los causes de los ríos, las aguas han llegado de manera muy directa, esto se debe que todos los escurrimientos vienen mucho más fuertes, y eso hace que llegue a los ríos de manera muy directa y que no tengamos infiltración en toda la parte alta y media y baja de la cuenca, La reforestación con árboles nativos y la limpieza de ríos ayuda a la mejor distribución”, informó el servidor público, Fernando Hernández López.

Finalmente, realizó el exhorto a cuidar las áreas protegidas del estado de Chiapas ya que es una de las razones que permite tener aún posibilidades de retroceder los daños, además de procurar no contaminar el vital líquido informándose de los programas gubernamentales en los cuales se pueden integrar.