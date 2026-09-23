Sequía podría afectar producción de flores

La sequía que golpeó este año a algunas partes de Chiapas también afectó la cosecha de maíz y frijol en Zinacantán, informó Mariano Martínez Pérez, parte del Ayuntamiento, quien indicó que los posibles perjuicios a la producción de flores se observarán hacia el final de este año.

En entrevista para Cuarto Poder, Mariano Martínez dijo que los cambios en los ciclos de lluvia los ponen en un riesgo alimentario a causa de la alza de precios provocada por la escasez de la cosecha.

Aunque consideró prematuro hablar de un daño a la floricultura, actividad característica del municipio, aceptó que “los cuerpos de agua se van a ir secando” porque este año no se tuvo la lluvia necesaria.

Pese a que hasta el momento no se tiene una dimensión real del problema, Martínez mencionó que los pueblos deben discutir las formas de llegar a una soberanía alimenticia.

“El fenómeno ya llegó, ya está aquí con nosotros. Ahora yo creo que lo que se tiene que plantear es cómo revertir esta problemática e ir resolviendo”, dijo.

En ese sentido, reconoció la oportunidad que ofrece el Foro regional por el Lekil Kuxlejal, como un medio para dialogar y hacer visibles las dificultades que las comunidades tiene, pero también sus fortalezas.

Martínez López recalcó que la estructura organizativa es una de las fortalezas de Zinacantán, misma que les has permitido no tener problemas de inseguridad. “Porque existe una comunidad sólida”, dijo.