Sequía también afecta la producción de miel

La sequía que se ha vivido en el estado también ha afectado a la producción apícola, como es el caso de la cooperativa Mieles del Sur, ubicada en la comunidad El Pozo, San Juan Cancuc, quienes desde 2017 empezaron a notar un cambio en el clima.

Así lo expuso Víctor Hugo Torres Flores, quien desde 2013 ha investigado a la cooperativa, en la cual se ha observado una fluctuación de la producción de miel a causa del cambio climático, que afecta directamente en la floración que requieren las abejas.

Otra razón de estas fluctuaciones es el abandono de algunos socios. Hugo Torres detalló que los cambios en el precio de la miel crearon incertidumbre entre algunos productores, quienes decidieron dejar la actividad.

Sobre si este cambio pudiera afectar en el cuidado que se le da al territorio, el investigador mencionó que los habitantes de El Pozo han dicho que no dejarán sus labores y cuidados, ya que la tierra ha sido heredada por sus padres.

Hugo Torres mencionó que la actividad apicultora ha sido una estrategia comercial y organizativa de la comunidad El Pozo, donde el 99 % de su población viven en situación de pobreza.