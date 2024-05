Ser madre jefa del hogar, “gran reto y privilegio”

Doña Micaela Ordóñez Ortiz, oriunda de Frontera Comalapa, es policía desde hace 15 años en la capital del estado. Ella es el pilar de su casa y de sus cuatro hijos; al igual que los 358 mil 039 hogares de Chiapas que reconocen a las mujeres como persona de referencia, es decir, jefa de la vivienda.

“Es un reto y un privilegio, y gracias a Dios y a este trabajo hemos salido adelante”, sostiene Micaela, quien desde hace 27 años es madre.

Celebración

Se celebra el 10 de mayo el Día de las Madres, una fecha especial para honrar a las mamás por su amor incondicional, su dedicación y su papel fundamental en la familia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalla que en el país residen 38.5 millones de mujeres de 15 años y más que son madres, al cerrar el 2023.

En Chiapas, 27 de cada 100 hogares reconocen a las mujeres como jefas de familia; ocupa el lugar 32 por su porcentaje de hogares con persona de referencia mujer.

Por el contexto sociocultural del estado, las madres chiapanecas enfrentan diversos desafíos que obstaculizan su pleno desarrollo y bienestar. Los tópicos son el trabajo, la salud y el embarazo temprano.

Amor incondicional

Micaela describe la sensación que tuvo cuando cargó en brazos a su primer hijo: “son muchas emociones encontradas verlos que vayan saliendo adelante, es muy bonito, como madre es muy bonito, todas las mujeres podemos”.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, de 2018 a 2022 la disminución de la mortalidad materna en Chiapas fue de 62 por ciento; ahora la entidad ya no figura en los primeros cinco lugares a nivel nacional de defunciones relacionadas con el embarazo.

También se ha logrado disminuir en un 3.3 por ciento el número de mujeres entre 15 y 19 años de edad que tuvieron un parto. Porcentaje incluso mayor en Comitán, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Ocosingo, Ocozocoautla, Palenque, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza y Villaflores, donde se han implementado políticas para reducir los embarazos tempranos.

Situación laboral

En Chiapas la población femenina en edad de trabajar (de 15 años y más) es de dos millones 118 mil 863. Micaela pertenece al 14.2 % de las mujeres ocupadas en instituciones públicas, junto con 99 mil 713 más del estado.

De las mamás ocupadas en el mercado laboral, 64.4 % son trabajadoras subordinadas y remuneradas; 26.9 % trabajaban por cuenta propia; 5.3 % no recibieron algún pago por su trabajo y 3.5 % eran empleadoras.

Micaela Ordóñez Ortiz trabaja en la Secretaría de Seguridad del municipio, quien dijo que el regalo que quiere recibir como madre es un abrazo por parte de sus hijos; y presume que todos los días se siente bendecida por haber inculcado el amor familiar en ellos.

“Ese es el tema con mis hijos, de qué me sirve que el 10 de mayo estemos, si todo el año no nos vemos o no tenemos tiempo; no hay que esperar una fecha, yo he hablado con mis hijos y cualquier ratito; es un pastel o una comidita”.

A su mamá le dedica unas palabras, y al tiempo regala un consejo: “Mamá, te amo mucho; se lo he dicho a mi santa madre, todo es en vida; en verdad, se los aconsejo, todo es en vida; después ya no podemos sentir el aroma de una flor, ya no escuchamos una sonrisa, no sentimos un abrazo; lo que vayamos a dar es en vida”.

Pilar de la educación

Las madres chiapanecas son un pilar fundamental para el desarrollo de sus familias y las sociedades. Su papel como cuidadoras, educadoras y transmisoras de valores es esencial para el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Micaela felicita a todas las madres en este día, llama a vivir y disfrutar el día como si fuera el último: “siempre abracemos a nuestros hijos, les hagamos ver qué es malo y qué es bueno porque eso es parte del amor, y el amor es como una pecera”.

Y explicó que “el agüita es la libertad y las partes cerradas, es donde sí puedes o no puedes; no todo es sí hacia los hijos, porque de ser así, los mal acostumbramos y los maleducamos”.