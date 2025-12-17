Ser médico sigue siendo carrera de prestigio

Ser médico en la actualidad sigue siendo una carreta de gran prestigio, afirmó de manera categórica el fundador del hospital Juárez en la ciudad de Arriaga, doctor Julio César Cisneros Mandujano.

Entrevistado en su consultorio, dijo que la carrera de medicina conlleva prestigio, es una de las mejores que existen en México y el mundo, pues es la que ve por la salud de las personas en varios sentidos.

Cisneros Mandujano expreso que en Chiapas y en toda la República se ha contado con grandes médicos, quienes en todo momento han mostrado profesionalismo, seriedad y gran responsabilidad para atender a los pacientes a los cuales les brindan un servicio de calidad.

Por tal motivo, exhortó a los jóvenes que estudian para ser médicos, que lo hagan con dedicación y optimismo, ya que ejercer esta profesión es un privilegio, incluso más cuando lo que se trabaja siempre es pensando en la salud de los pacientes.