Ser papá les cambia la vida

“Somos casi anónimos” dice Juan Morales Sánchez, locatario del mercado Juan Sabines, sobre el reconocimiento que se le da a los hombres en su día; subraya que el amor a un hijo, es lo más sublime y no tiene explicación alguna.

El Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio; este año cayó el 16. Juan Morales es presidente de la Asociación de Tablajeros de Tuxtla Gutiérrez, y cuenta que ser papá, cambió su vida “rotundamente”.

“Antes decía: se va a acabar todo, los paseos, va a ser otra vida, mejor me voy a esperar un tiempo. Pero cuando viene mi primer hija, es otro rollo, es un estímulo, los desvelos; las mujeres tienen un gran papel y hay que reconocerlo, como también hay que reconocer nuestra labor. Nosotros estamos pendientes para comprar todo lo que necesiten o llevarlos al médico, te hace estar activo, cambiar te enseña otra forma de amar; el amor que le tienes a tus hijos es un amor muy diferente”, dijo.

Cuatro amores

La filosofía de don Juan es que existen cuatro amores, “el amor a tu esposa, el amor a tus papás, a Dios, que lo amamos sobre todas las cosas, y el amor a tus hijos, el amor más sublime, un amor que ni sé cómo lo puedo definir, no tiene explicación pero es lo máximo que Dios me ha dado”.

Con lágrimas en los ojos, Juan expresa a su hija Esperanza, José Gilberto y Miguel Ángel; “quiero decirles que los amo, que mientras yo viva, voy a estar junto a ellos. Y cuando yo ya no esté, guárdenme en su corazón, pero sigan viviendo y luchando porque les va a tocar ser el jefe o jefa de una familia. Los amo con todo mi corazón”.

La satisfacción fue verlos crecer y “ahora mira cómo es Dios tan grande, te da todo. Ya me dio mis nietos y ese es otro motivo para seguir, me estimulan a trabajar, me estimulan a ser feliz, a echarle ganas en esto, ¿para qué?, para ellos”, finalizó.

De acuerdo al Censo de Poblacio´n y Vivienda 2020, en Me´xico hay 44.9 millones de hombres de 15 an~os y ma´s. De ellos, 21.2 millones (47 %) se identificaron como padres.

Abraham Díaz Robles tiene 80 años, también es locatario y dice que se dedica a “apoyar a mucha gente que sufre y que no le alcanza, ayudándoles a tener su remedio para curarse”.

Cuestiona “¿Cuánto cuesta cuidar un hijo? No es fácil. Pero hay hijos ingratos que no más crecieron y que papá que se muera; he platicado con una persona pidiendo limosna y le pregunte, ¿no tuvo usted hijos? tengo seis, pero no más crecieron se fueron para Estados Unidos y no se dónde están, ¿qué hizo? ¿quién tuvo la culpa?”.

Díaz Robles, tiene tres hijas y seis nietos. Sostiene que “el padre tiene valor cuando los hijos lo valoran, pero son pocos los que llegan a entender el sacrificio de un padre para sostenerlos y darles lo que necesitan”.

Abraham explica que el Día del Padre es algo nuevo, antes no existía. En México, comenzó a celebrarse en 1950 en las escuelas; en 1972 se oficializó el tercer domingo del mes de junio para brindar un homenaje a estos seres.