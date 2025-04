Ser reina, una oportunidad para servir

Karla Maritza Velasco Hernández, la nueva reina de la Feria de la Primavera y de la Paz 2025, decidió concursar para obtener la corona porque “es una oportunidad para representar a San Cristóbal, a las jóvenes y desempeñar las facultades que le otorga el cargo o llevar sus problemas a oídos de personas que puedan hacer algo por ellos”.

Cargo

El cargo honorífico que tendrá durante un año a partir del 20 de abril, cuando comience oficialmente la feria, le ha cambiado la vida no solo a ella, pues ahora tiene que atender a representantes de medios de comunicación que buscan entrevistarla y otras actividades sociales.

“Ahora tenemos más responsabilidades toda la familia, para acomodar nuestros horarios, para atender los nuevos compromisos que se nos están presentando, pero me siento la misma chica. Solo siento un poco de presión para poder llegar a cumplir las expectativas que se tienen de la nueva reina, sobre todo el hecho de que desde hace varios años no se designaba mediante elecciones”, dijo.

Ocupaciones

Karla Maritza tiene 24 años, estudió la Licenciatura en Ingeniería Química y representó a la colonia Los Choferes, de donde es originaria. Tenía la expectativa de que podría ganar el certamen celebrado el sábado en el parque central del San Cristóbal, pero, afirmó, “todas las teníamos; todas anhelábamos la corona desde nuestra trinchera. Era prepararse para lo peor y esperar lo mejor; afortunadamente el jurado me eligió”, reconoció.

Explicó que ella no concursó de manera interna en su colonia porque ninguna otra joven se registró para participar, por lo que accedió de forma directa a la etapa final realizada el sábado pasado.

En entrevista, contó que “el momento más difícil fue el de las decisiones, “cuando nos quedábamos detenidas esperando el veredicto del jurado. Esos momentos nos tenían con muchos nervios y tensión”.

Dijo que su madre es contadora y su padre abogado y contador. Tiene una hermana mayor. Estudió en el jardín de niños de su colonia, que está frente a su casa. La primaria la hizo en la Escuela Presidente Lázaro Cárdenas; la secundaria en la Escuela Secundaria No. 1 del Estado y la preparatoria en el Cobach 11, mientras que su formación profesional lo cursó en el Tecnológico Nacional de México, campus Tuxtla Gutiérrez. Recién egresó y está terminando el proceso de titulación.

Señaló que “como todas las cosas nuevas, los retos en la vida generan un poco de miedo y presión, pero como dicen, ser valiente no significa no tener miedo, sino que a pesar del miedo hay que enfrentar las cosas y hacerlas”.

Hobbies

Le gusta “leer de todo, particularmente un poco de fantasía como libros de Julio Verne. Ahora estoy leyendo poesía de Federico García Lorca, Bodas de Sangre”.

Velasco Hernández no ocultó que hace algún tiempo trabajó como mesera en un restaurante ubicado en la Plaza San Agustín, situada en el Centro Histórico de San Cristóbal. “No tiene nada de deshonroso, al contrario, he trabajado honradamente, generado ingresos de manera autónoma y eso es de reconocerse, sin importar de qué me he desempeñado”.

“No fue mucho tiempo que trabajé como mesera, ya que rápido ascendí a cajera. No es nada despectivo ningún trabajo. Ahora tengo que cumplir con todas las responsabilidades que conlleva ser reina”, relató.

Reconoció que de no haber realizado el proceso de selección como se hizo en esta ocasión, después de unos 30 años, no habría podido ser reina, ya que no tiene parientes influyentes que la designaran como se venía haciendo.