El Producer & Roaster Forum (PRF), un evento internacional que reúne a productores y tostadores de café se celebrará por primera vez en México del 18 al 19 de marzo de 2027; tendrá como sede Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, según el anuncio oficial en el sitio de PRF México 2027.

Jorge Baldemar Utrilla Robles, director general del Instituto del Café de Chiapas, comentó en exclusiva para Cuarto Poder en entrevista con Ciro Castillo para TVO que está confirmada la presencia de 70 países, un dato a destacar considerando que en la edición anterior solo fueron 36.

El evento será en la capital chiapaneca, en el Centro de Convenciones Polifórum. Está dirigido para el público en general, especialmente para todas y todos los involucrados directa o indirectamente en la cadena productiva del café.

De México participan Veracruz, Puebla, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí, también habrá una gran participación nacional. Además, vendrá Guatemala, El Salvador, Colombia y muchos otros países de América.

Indicó que, junto a la Secretaría de Turismo, buscarán una visita a los cafetales para que las y los productores tengan la oportunidad de decirles directamente a los tostadores internacionales el esfuerzo, trabajo, proceso y bondades del café chiapaneco.

Cafés de especialidad

El director dio a conocer que están buscando ingresar al mercado de los cafés de especialidad que el mundo requerirá en el 2030, con más de 30 millones de sacos. “Si nosotros hoy producimos un millón y medio, con estos apoyos gubernamentales sin duda llegaremos a dos millones 500 quintales, eso favorece incursionar en dicho mercado”.

Panorama actual

Jorge Baldemar platicó que la sequía que prevaleció este año afectó en cierta medida a la producción, gracias a que es un poco más resistente; solo han recibido dos reportes; en Jaltenango y La Concordia, por eso se siembran plantas más resistentes a la variabilidad climática.

Destacó que Chiapas le vende a Japón un café de alta calidad, por lo que paga 700 dólares el quintal, tres veces por encima del mercado internacional. Si bien, el grano cotiza en la bolsa de valores de Nueva York que resulta de gran beneficio, este puede ser muy volátil.

Mencionó que el gobierno tiene aseguradas en caso de afectaciones por el clima todas las tierras chiapanecas, en el caso del café 250 mil hectáreas, en el maíz también hay un seguro que va permitir paliar la situación climática.

Café con Humanismo

Habló sobre el programa Café con Humanismo, proyectado por el gobernador para posicionar a las y los productores como prioridad. Se ha podido fortalecer el desarrollar de la cafeticultura al otorgar en este ciclo más de seis millones 700 mil plantas, además instrumentos de trabajo.

También realizaron la entrega de despulpadoras, asimismo, brindaron capacitación a productoras y productores de todo el estado. Con estas acciones se busca establecer una mejor proyección económica para la industria del café en cada municipio.

El director indicó que repoblar o renovar las plantas del café es fundamental, pero deben ser adaptadas a las condiciones de cada región para que se garantice su supervivencia. Por ejemplo, en la frontera y sierra, son plantas resistentes a la altura y de alto rendimiento.

Hay distribución en la Frailesca, en Jaltenango, Los Altos, la Selva, Ocosingo, Yajalón, en Motozintla, Belisario Domínguez y otros puntos.