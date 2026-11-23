La ciudad de San Cristóbal de Las Casas será sede del XXVI Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario (Enedc) 2026.

Este importante foro nacional se llevará a cabo del 24 al 27 de noviembre del presente año, desplegando sus actividades en diversos escenarios emblemáticos de la ciudad colonial.

El encuentro constituye el foro anual más relevante en su ramo, al convocar a las presidentas y directoras del Sistema Nacional DIF (SNDIF), así como a los Sistemas Estatales DIF (Sedif) de las 32 entidades federativas del país.

Objetivos

Se informó que el objetivo central objetivo “es estrechar los lazos de colaboración interinstitucional para perfeccionar los programas de asistencia social, nutrición y desarrollo comunitario que se operan a nivel local e interestatal, garantizando un impacto directo y efectivo en favor de las familias y sectores en situación de vulnerabilidad”.

Durante las jornadas de trabajo, delegaciones de todo México intercambiarán experiencias exitosas, conocimientos técnicos y buenas prácticas comunitarias orientadas a la soberanía alimentaria y al bienestar social.