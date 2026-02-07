Será SCLC sede del Foro Nacional de la Bicicleta

Del 11 al 16 marzo de este año, la ciudad de San Cristóbal será la sede del Tercer Foro Nacional de la Bicicleta; un espacio de encuentro y de diálogo para promover una movilidad mas justa, sustentable y humana en México.

El Tercer Foro Nacional de la Bicicleta es organizado por Estrategia Misiones Cero, Colectivo Sancris en bici, Foro Nacional de la Bicicleta y la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Los organizadores dieron a conocer que el Foro Nacional de la Bicicleta es una oportunidad para juntar colectivos, organizaciones y ciudadanos en torno a la movilidad activa y la justicia vial.

Ediciones

Tras las primeras ediciones en Mérida (2024) y Querétaro (2025), San Cristóbal recibirá a más de dos mil personas de todo el país para compartir visiones y tejer redes de colaboración.

Durante los seis días se realizarán: charlas, rodadas, actividades artísticas, proyecciones públicas, y más de 60 sesiones de talleres gratuitos y abiertos a toda la comunidad, con el eje central de la bicicleta.

“Aquello que rueda no sólo representa un transporte saludable, sustentable, y para algunas personas, esencial. También es una herramienta para la transformación de nuestras ciudades y la justicia social”, se informó.

En el marco del anuncio del Tercer Foro Nacional de la Bicicleta, se dio a conocer que en la ciudad de SCLC circulan a diario un promedio de 7 mil 800 bicicletas.