Será sede del Foro Jóvenes con Causa 2026

En el contexto del 20 aniversario del movimiento global Good Deeds Day (Día de las Buenas Acciones) y de la proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del año 2026 como el Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible (IVY 2026), la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), albergará el Foro Jóvenes con Causa 2026, un espacio de encuentro, formación y vinculación dirigido a las juventudes chiapanecas.

El evento, impulsado por Fundación RedSalud Internacional y DBA México, se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo de 2026, de 09:00 a 14:00 horas, en el Teatro Universitario de la Unicach, ubicado en Ciudad Universitaria sobre el libramiento Norte Poniente.

Se espera la asistencia de más de 450 jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior, así como la participación de conferencistas de talla nacional, representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresas, fundaciones y organismos de cooperación internacional.

El foro tiene como propósito central promover el liderazgo juvenil, la corresponsabilidad social y el voluntariado como herramientas clave para el desarrollo comunitario, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar en espacios de reflexión, aprendizaje y diálogo, además de interactuar directamente con organizaciones que trabajan activamente en diversas causas sociales.

Encuentro

“Este espacio busca generar un encuentro directo entre juventudes y organizaciones sociales, permitiendo que conozcan distintas causas, se informen sobre cómo involucrarse y descubran nuevas formas de participar activamente en la transformación de sus comunidades”, informaron los organizadores.

La iniciativa cobra especial relevancia en 2026, año declarado por la ONU como el Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible, lo que refuerza la necesidad de visibilizar y fortalecer el trabajo de las organizaciones y el papel de las juventudes en la construcción de sociedades más justas.