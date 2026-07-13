Serapaz, Coreco y Sipaz celebrarán 30 años

Tres organizaciones sociales con presencia en Chiapas, celebrarán 30 años de caminar con los pueblos.

Son las organizaciones en Chiapas: Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Consejo de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco) y el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz).

Son “30 años caminando con los pueblos 1996-2026, aprendizajes y logros en la construcción de la paz en Chiapas”, dieron a conocer.

La celebración tendrá lugar el próximo 17 de julio, a las 17:00 horas, en el Museo Jtatik Samuel, ubicado en carretera a San Juan Chamula, kilómetro 1, barrio San Martín, San Cristóbal de Las Casas.

Aportación

Serapaz es una organización civil, mexicana, independiente y no lucrativa, fundada e inspirada por don Samuel Ruiz.

Brinda servicios para la paz, la justicia y la dignidad a través del fortalecimiento de actores sociales mediante el acompañamiento y la articulación de procesos e iniciativas locales en conflicto.

Coreco es una organización de la sociedad civil fundada el 8 de julio de 1996, como iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, la Comisión Nacional de Intermediación, Alianza Cívica Nacional y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.

Comenzaron a trabajar para apoyar a las comunidades y organizaciones sociales en su trabajo por la unidad.

Sipaz, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia sociopolítica, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.