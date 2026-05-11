Serenatas, ideal para celebrar a mamá

Cada 10 de mayo, la plaza del Mariachi Santa Cecilia, en Tuxtla Gutiérrez, se convierte en uno de los puntos más concurridos para quienes buscan regalar una serenata a mamá. Entre trompetas, guitarrones y canciones como “Las Mañanitas”, los músicos esperan clientes en una de las fechas más importantes del año para su oficio.

Algunas agrupaciones comienzan su turno desde tempranas horas, así, durante la tarde y hasta entrada la noche del 10 de mayo, este servicio se vuelve uno de los más solicitados.

Punto de reunión

Ubicada en la colonia Santa Cecilia, esta plaza es un punto de reunión para decenas de músicos que, vestidos con sus trajes de charro, aguardan con instrumentos en mano la llegada de hijos, hijas y familias que buscan sorprender a mamá con una serenata.

El 10 de mayo representa una de las mejores fechas del año para los mariachis, junto con el Día de San Valentín y el Día de la Virgen de Guadalupe.

La alta demanda de servicios convierte esta jornada en una importante oportunidad económica para quienes viven de la música tradicional mexicana.

El costo de una serenata con mariachi oscila entre los mil 200 y los tres mil 500 pesos, dependiendo del número de integrantes, la duración del servicio, la cantidad de canciones y el horario solicitado.

Alta demanda

En fechas de alta demanda, como el Día de las Madres, los precios suelen incrementarse, especialmente durante la madrugada o en horarios nocturnos.

Entre las agrupaciones que suelen encontrarse en este punto destacan mariachis locales como Mariachi Chiapas de Mi Corazón, Mariachi Real de Tuxtla, Mariachi Juvenil de Chiapas y otros conjuntos.

Las canciones más solicitadas en esta fecha son “Las Mañanitas”, “Señora, Señora”, “Amor Eterno”, “Madrecita Querida” y “Hermoso Cariño”.

Para muchas familias chiapanecas, regalar música es una manera de expresar gratitud y cariño.