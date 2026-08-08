Servicio Social y Enfermería, vitales para la salud: HEP

El director del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS Bienestar, Rafael Guillén, explicó que para atender las necesidades médicas de la población, el papel de los prestadores de servicio social y enfermería es de vital importancia.

Es necesario, dijo, reconocer este tipo de formaciones que mucho aportan a la salud de los chiapanecos, explicó al señalar que realizaron dos eventos alusivos al Servicio Social y Enfermería.

Dijo que se realizó el cierre de ciclo de pasantes de diversas áreas de la salud, que incluyó a 14 jóvenes que, con compromiso, vocación y profesionalismo, realizaron su servicio social en el hospital en las carreras de Trabajo Social, Cirujano Dentista, Nutrición, Psicología y Fisioterapia.

Para esto, previamente, se llevó a cabo el cierre de ciclo de la pasantía en enfermería de la 18 generación de la Licenciatura en Enfermería, correspondiente al ciclo agosto 2025 - julio 2026.

En ese caso, fueron 23 pasantes quienes culminaron esa etapa de formación, demostrando compromiso, profesionalismo y un profundo sentido humano al servicio de la niñez chiapaneca.