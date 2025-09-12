Servicios de salud a todos los rincones

Como parte de las actividades programadas para la Semana Nacional de Salud Pública, en Chiapas se están llevando servicios a todos los rincones para tener un diagnóstico de la situación que enfrenta la población, informó Daniel Humberto Salazar Hernández, jefe del departamento de Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles.

Desde el tres y hasta el próximo 13 de septiembre brindarán programas preventivos para la población en la entidad que lo requiera.

La Semana Nacional de Salud Pública es una iniciativa del Gobierno Federal que busca llevar servicios preventivos a la población abierta. Esto se traduce en procesos de vacunación, medición de peso, talla, además de la revisión de glucosa o mastografías.

Todo el sector Salud trabaja en la iniciativa, es decir, las unidades del primer nivel de atención y hospitales brindan la atención.

En esta semana de actividades, detalló, han observado que las personas están llegando a vacunarse y también buscan conocer cómo están en el índice de masa corporal.

Interés de la población

Ante estos servicios, Salazar Hernández destacó el interés que ha mostrado la población al acercarse a los centros. Para este viernes se llevará a cabo el “Chiapas se Mueve” en Caña Hueca, a las 10:30 horas. La actividad se extenderá a todos los municipios.

Se trata de una estrategia para que las personas se activen pero, además, sepan de la importancia de evitar alimentos chatarras, de consumir agua y comer de manera sana.

Finalmente, comentó que con estas acciones se busca prevenir enfermedades y se está haciendo lo necesario para que la población pueda estar bien con su salud.