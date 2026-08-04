Servidores de la Nación piden destitución del delegado regional

Un grupo de aproximadamente 100 Servidores de la Nación, de Tapachula, y trabajadores de la Región IX de la Secretaría del Bienestar protestaron este lunes, cerraron y bloquearon los accesos a las oficinas en esta ciudad para exigir la destitución del delegado José Luis Elorza Flores, a quien acusan de hostigamiento laboral, corrupción y despotismo.

Los trabajadores han expuesto a través de diferentes formas y documentos la situación laboral que padecen y que consideran injusta. En representación del grupo de inconformes, Sixto Vázquez López expuso que desde junio pasado informaron de la situación a la delegada de la Secretaría del Bienestar en Chiapas, Manuela Obrador Narváez, sin que sus quejas fueran atendidas.

Explotación

Denunció que hombres y mujeres son víctimas de sobreexplotación laboral con jornadas de más de 10 horas de lunes a domingo, y en el que se incluye la obligación de trasladarse a otros municipios fuera de su área de trabajo sin apoyo para movilidad y sin considerar las condiciones climáticas.

Cobros indebidos

Asimismo, expusieron que se realizan presuntos cobros indebidos por el acceso a programas sociales, además de que en semanas recientes se habrían cobrado miles de pesos a personas para evitar largas filas en Los Cerritos para acceder al Programa de Vivienda, y presuntos desvíos en los programas La Escuela es Nuestra y Faispiam (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos).