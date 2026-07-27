Servidores turísticos reciben capacitación

Personal de centros ecoturísticos del municipio de Las Rosas, ubicada en la región Altos, y prestadores de servicios, participaron en el taller: “Atención a turistas y calidad en el servicio”.

Fue realizado en la oficina comunal de San Isidro la Cuchilla con una duración de dos días, impartido por el área de Turismo Alternativo y Comunitario de la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas (Sectur), en coordinación con la autoridad local.

Lo anterior con el objetivo de fortalecer las habilidades de atención al visitante y mejorar la calidad del servicio, impulsando el turismo comunitario y el desarrollo económico local.

Temas

Los asistentes conocieron todo lo relacionado a la atención al turista: comunicación efectiva, trato al visitante, orientación turística y manejo de situaciones.

Conocieron también la buena calidad en el servicio como la limpieza, seguridad, organización y mejora de la experiencia del visitante en espacios ecoturísticos comunitarios.

Los asistentes fueron representantes de centros ecoturísticos, hoteleros, restauranteros y cocineras tradicionales.

En el encuentro se dijo que “el turismo comunitario se fortalece con la participación de todos”. Reconocieron la importancia de este tipo de talleres, ya que contribuye a brindar una mejor experiencia a los visitantes.