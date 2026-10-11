Sesiona Consejo Nacional de Morena; participa ERA

En la Ciudad de México, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, encuentro en el que se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo el movimiento de transformación.

Toma de protesta

Durante la sesión, el mandatario chiapaneco atestiguó la toma de protesta de las coordinadoras y los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, quienes encabezarán los trabajos territoriales y representarán a Morena en 17 estados del país.

Ramírez Aguilar destacó que el diálogo, la unidad y la organización son fundamentales para avanzar en la consolidación de la Cuarta Transformación del país.