Sesiona la Comisión del Servicio de Carrera Policial

Con el objetivo de reconocer la ardua labor de los elementos de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del coordinador general de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román y del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, con el objetivo de establecer los lineamientos de trabajo para el sistema profesional de carrera policial.

Autoridades

La sesión contó con la participación del secretario de Seguridad del Pueblo y presidente, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; del coordinador general de Administración y Finanzas y secretario técnico, Hugo Alejandro Zúñiga Román; del subsecretario de Seguridad del Pueblo y vocal técnico, Álvaro Serrano Escobedo; de la representante operativo y vocal técnico, Rocío Amayrani González Pineda; del director de Recursos Humanos y vocal, Juan Carlos Vera Zaragoza; de la jefa de la Unidad de Asuntos Internos y vocal, Laura Idolina López Piña y de la encargada de la Sección del Servicio Profesional de Carrera Policial y Vocal, Cecilia Arredondo Astudillo, encargados de analizar, aprobar y dar seguimiento a los procesos relacionados con la profesionalización, evaluación y desarrollo del personal de la SSP.

Durante la sesión, se llevó a cabo la presentación y designación del nuevo vocal técnico en representación de los mandos, designando al subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, como nuevo vocal técnico de la Comisión. Asimismo, se presentaron y aprobaron dos puntos fundamentales: el calendario de sesiones ordinarias y el calendario de evaluación del desempeño policial, teniendo como finalidad garantizar el seguimiento puntual de los procesos en beneficio del desarrollo profesional y la mejora continua de los elementos de seguridad.

El secretario de Seguridad del Pueblo destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de evaluación y planeación institucional, reconociendo a las y los elementos que día a día trabajan para la salvaguarda de la población, respaldando su esfuerzo y recomendándolos por el trabajo que realizan, siendo transparentes con quienes lo han trabajado para merecerlo.

Transparencia

Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, legalidad y eficiencia de la SSP, en los procesos de desarrollo profesional de los elementos de seguridad pública, contando con autoridades transparentes y al servicio del pueblo.