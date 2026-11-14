Sesionan para la atención y seguimiento del TEA

En representación del secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, la coordinadora de Salud Mental y Adicciones, Belén Castillejos Chang, presidió la primera sesión ordinaria del Comité Estatal Interinstitucional para la Atención y Seguimiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA), donde dependencias de Gobierno del Estado presentaron las capacidades institucionales y sus propuestas de intervención para atender las necesidades de las personas que viven con esta condición.

Propuestas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo expuso que avanza el diseño del protocolo de atención para brindar auxilio en casos de extravío, búsqueda y ubicación, así como la capacitación al personal policial sobre la actuación en situaciones de crisis. La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) informó de las tareas de sensibilización para ampliar los espacios de inclusión laboral y la adaptación de los entornos para ofrecer condiciones óptimas.

La Secretaría del Humanismo habló de la incorporación de personas cuidadoras dadas de altas en el Centro Azul del Sistema DIF al Programa Cuidados Remunerados para que reciban un incentivo económico, así como para su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Finalmente, el Instituto del Deporte planteó la colocación de señaléticas como Espacio Deportivo Inclusivo y promover la apertura de clubes deportivos a personas con TEA y actividades deportivas gratuitas (natación, atletismo, patinaje sobre ruedas y tenis de mesa).