Severos daños dejan vientos en Tonalá

Derrumbes de árboles, desprendimientos de techo de láminas y cables eléctricos, fue el saldo que arrojaron los fuertes vientos en la ciudad de Tonalá, informaron las autoridades policiacas quienes tomaron fe de los hechos.

La fuerza de los vientos provocó la caída de anuncios y generó que actividades económicas como la ordeña, la pesca y actividades escolares fueran suspendidas a fin de garantizar la integridad de las personas, sobre todo en menores.

Asimismo, Protección Civil dio a conocer que estos vientos han sido los más fuertes que se han registrado en el inicio de la temporada, por lo que se espera que estos se sigan registrando, por ello alertaron ante el riesgo que estos representan y exhortaron a la población a no realizar actividades como quema de basura o pastizales ya que estos se pueden salir de control por los vientos y provocar un incendio.