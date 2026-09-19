Sexilio en Chiapas, huir para existir

La discriminación familiar, social e institucional impulsa el “sexilio” en Chiapas, un desplazamiento de las personas LGBTTTIQ+ que implica una transformación corporal, afectiva e identitaria forzada por la violencia estructural, así destacan investigadores de instituciones académicas de México y España.

El “sexilio” implica la imposibilidad del retorno y una huida urgente ante amenazas a la integridad física o emocional, explicó el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), David Ismael Gutiérrez Gamboa, en una mesa de debate organizada por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), UNAM y El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Enrique Coraza, investigador de Ecosur Tapachula, sostuvo que la movilidad forzada responde a entornos heteronormativos violentos que expulsan a las poblaciones disidentes en busca de espacios de seguridad y resistencia.

Violencia continua

Por su parte, Angélica Aremy Evangelista, investigadora de Ecosur, subrayó el concepto del continuum de la violencia.

Afirmó que la salida del lugar de origen no garantiza el arribo a un entorno seguro, pues las agresiones persisten en albergues, escuelas y servicios de salud.

Asimismo, denunció la falta de indicadores estadísticos oficiales sobre el desplazamiento forzado motivado por orientación sexual o identidad de género.

En tanto, Pilar Albertín Carbó, docente de la Universidad de Girona, expuso cómo la precarización económica conduce a personas trans hacia el trabajo sexual para financiar sus modificaciones corporales, al tiempo que nacen redes de apoyo y “familias elegidas”.

A su vez, el investigador Mauricio Albores destacó la capacidad de agencia y emancipación de las víctimas, con el fin de evitar que el discurso académico se limite a la tragedia.