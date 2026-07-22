La Escuela de Formación del Sureste-jTatic Samuel Ruiz inició una nueva etapa con la Sexta generación de formación cristiana en el municipio de Zinacantán, “comprometida con la misión de animar, acompañar, fortalecer la fe y la esperanza en el Dios de la vida, caminante y peregrino”.

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas hizo público que el pasado fin de semana se reunieron 151 servidoras y servidores de las diferentes parroquias y las misiones Tojolabal y de Guadalupe, pertenecientes al equipo pastoral de la zona Sureste.

El tema del curso fue “Desarrollo personal”, con los lemas “Si no sanamos el corazón, no podremos realizar bien nuestra misión” y “Juntos en unidad, podremos sanar mejor la comunidad”.

Experiencia

“De esta manera las hermanas y hermanos que participaron, vivieron el primer día como un espacio para sanar en comunidad, compartiendo las heridas que muchas veces guardamos en el corazón y no nos atrevemos a expresarlo”, dijeron.

Se dijo que “el laico no está hecho para mirar desde lejos, tiene una misión importantísima: llevar a Cristo al mundo, porque la Iglesia no se construye sin su contribución, servicio y testimonio”.