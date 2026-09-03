SEyT, Congreso y Canadevi suman esfuerzos

El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo en Chiapas (SEyT), Luis Pedrero González, participó junto a Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Dora Liliana Rincón Serrano, comisionada estatal de Simplificación Administrativa, en un desayuno de trabajo convocado por el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Delegación Chiapas, presidido por Luis Alejandro Escanero González.

Principales retos

Durante el encuentro, Canadevi expuso los principales retos que enfrenta la industria de la vivienda por los tiempos de respuesta y procesos administrativos. Los desarrolladores señalaron que se trata de una actividad altamente apalancada mediante instrumentos como los créditos puente, por lo que los retrasos en licencias, permisos, construcción, individualización y municipalización generan costos financieros adicionales que pueden impactar en el precio final de las viviendas.

El organismo empresarial presentó una propuesta de simplificación administrativa y buenas prácticas regulatorias que contempla la revisión de cinco grupos normativos: fraccionamientos y conjuntos habitacionales; legislación ambiental; hacienda municipal y catastro; construcción y servicios de agua potable; así como procedimientos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de reducir tiempos, requisitos y brindar mayor certidumbre a las inversiones.

Coordinación

En su intervención, Luis Pedrero González destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo, municipios y sector productivo es fundamental para eliminar obstáculos que frenen la inversión y convertir la gestión pública en facilitadora del desarrollo económico. En este sentido, propuso revisar en una mesa conjunta los lineamientos del Plan Nacional de Vivienda y avanzar en soluciones que permitan agilizar proyectos y fortalecer la competitividad del sector.

El titular de la SEyT refrendó la disposición de la Secretaría para mantener un diálogo permanente con los desarrolladores y acompañar las acciones de simplificación que generen mayor certeza a la inversión, considerando el efecto multiplicador de la industria de la vivienda sobre el empleo, proveedores y cadenas productivas locales, con el propósito de traducir los proyectos en crecimiento económico y bienestar para Chiapas.

Por su parte, Dora Liliana Rincón Serrano, comisionada estatal de Simplificación Administrativa, planteó avanzar en la armonización de la legislación estatal y municipal con el esquema nacional de simplificación, mediante la homologación de procesos, reducción de requisitos y disminución de plazos de resolución. Entre las alternativas destacó un Modelo Nacional de Homologación de Trámites para la Vivienda que concentre autorizaciones, evite duplicidades y permita revisar disposiciones que generan sobrerregulación en zonas ya urbanizadas.

Alternativa de bajo costo

En este contexto, Luis Alejandro Escanero González, presidente de Canadevi Chiapas, reconoció el trabajo de la Comisión Estatal de Simplificación Administrativa (Coesa) y destacó que hacer más eficientes los procedimientos representa una alternativa de bajo costo para estimular la economía, atraer inversión, elevar la competitividad, reducir espacios para la corrupción y favorecer la formalización. Asimismo, se planteó fortalecer la coordinación con los municipios, respetando su autonomía, pero estableciendo criterios comunes que eviten diferencias regulatorias que eleven costos o retrasen proyectos.