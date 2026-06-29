Sheinbaum, apasionada de la historia de México

La cabeza fría, su espíritu científico, analizar los pros y contras, han permitido que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se haya convertido en la mandataria más inteligente “en el manejo de la situación con los Estados Unidos”.

Así lo afirma José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del gobierno de la República, en una plática exclusiva con Cuarto Poder, en la cual muestra su pasión por la historia, en particular por la multiculturalidad, el multilingüismo y la reafirmación del papel histórico que han jugado las mujeres en distintas etapas.

En esta conversación con Carlos Ibarra, aprovecha para enviar un mensaje a los chiapanecos: “Si de algo deben estar orgullosos, es de la decisión de sus ancestros por integrarse a la República Mexicana en tres ocasiones”.

Dice que una cosa es su cargo y otra, los encargos que le asigna la mandataria mexicana, quien lidera el segundo piso de la 4T.

Margarita Maza

“La presidenta me encarga hacer las cápsulas de humanismo mexicano, las de mujeres en la historia, las de suave patria y organizar eventos icónicos como solemne de Estado a 500 años del ahorcamiento de Cuauhtémoc en la Plaza de la Constitución, o generar un recuerdo de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán.

Me encomendó recuperar la importancia de Margarita Maza, y el nombramiento como primera embajadora histórica de México, porque en efecto ella fue embajadora ante el presidente Johnson, el sustituto de Lincoln, y logró que hubiese un reconocimiento de los Estados Unidos a favor de la República Mexicana y a favor del presidente Benito Juárez”, dice, en una conversación realizada en Palacio Nacional.

Recuerda que cuando en Ciudad de México se develó una estatua de Margarita Maza, en el papel de heroína, la oposición se les fue encima porque creían que ella era una acompañante, “una ama de casa”.

Cuando comenzó la guerra con los franceses, ella, desde Palacio Nacional, organizó a las mujeres para crear hospitales de sangre, y luego tuvo que salir huyendo, relata, para destacar el papel de esta heroína.

“Fue una libre pensadora que impulsó la primera reforma educativa después de la Independencia, porque todavía en la época de Juárez seguía vigente el sistema educativo de la Colonia, el mismo sistema que criticó Joaquín Fernández de Lizardi en El Periquillo Sarniento”.

Riqueza histórica

“La historia de nuestro país no tiene parangón, cuando tú la ves por cualquiera de los ángulos te llena de orgullo porque pocos pueblos en el mundo tienen esta riqueza histórica”, afirma Suárez del Real.

Partimos del hecho de la grandeza de los pueblos originarios. El humanismo mexicano nace precisamente ahí. El libro se llama Huehuetlatolli (palabra de los viejos) que son las enseñanzas de los padres a las hijas y los hijos, cuenta el entrevistado que hace unos días, en la mañanera, estuvo detrás del “Pato Merlín”, la mascota popular de la copa futbolera.

“Me preguntaron por qué estaba sentado atrás del pato, porque es embajador de la FIFA ante el mundo y entonces me corresponde estar detrás como exembajador”, dice, un poco en broma, pero en serio.

Sobre el Huehuetlatolli, prosigue: este libro “lo mandó a escribir Fray Andrés de Olmos en 1527 y lo único que les pidió es que no nombraran a todos los dioses, solo a una deidad, que fue Teotl, algo muy parecido a Deus, Dios en latín”.

Los pueblos originarios no eran egocéntricos, antropocéntricos, son grupos, familiares, tribales, lo que hace la diferencia con la moral cristiana, opina.

“Todos tenían los mismos principios de solidaridad que a los europeos les asustó. A Felipe II le asusta este hecho de que pueda propagarse una visión comunitarista de la sociedad”.

El siglo XIX los empieza a recopilar con mexicanos que son herederos de Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora, quienes son, a criterio, los impulsores de este despertar del humanismo mexicano en la época de la colonia, agrega.

“Sor Juana Inés de la Cruz escribió varios villancicos, lo cual quiere decir que lo hablaba”, comenta, para luego destacar que en las obras de Sor Juana encuentras a la colectividad, a diferencia de Shakespeare donde se encuentra al hombre.

Sheinbaum, apasionada de la historia

¿Cómo ha influido toda esta visión que usted tiene en el proyecto de Claudia Sheinbaum?

La presidenta de México es una apasionada. Siendo científica, le apasiona conocer las diferentes visiones de la historia para poder resaltar los valores históricos que tiene la historia del pueblo mexicano, desde los olmecas.

“Imagínate la emoción que causa para la primera presidenta de México el haber sido testigo de que el pueblo maya reconocía el poder de la mujer y del hombre de manera igualitaria. Estaba en la tumba de Pakal y la mal llamada Reina Roja”.

Destaca que los pueblos originarios, al haber recuperado su dignidad, una vez reconocidos constitucionalmente como sujetos de derecho, han permitido conocer “la profundidad de su resistencia”.

“Ellos saben más de su historia que lo que nosotros hemos leído sobre ello”.

¿Cuál es la herramienta que se tiene para hacer llegar todo este conocimiento a la población?

Yo pienso que son las cápsulas, porque estamos utilizando un medio que es muy utilizado por los jóvenes.

“En el caso de mujeres en la historia es empezar a recuperar, en el tiempo que llevamos, ya tenemos más de 100 historias de mujeres. Y en algunos momentos historias colectivas, pero ya sabemos que había maestras como Rita Cetina”, dice, además de recordar que esa fue la manera en que se defendió la “amistad con Cuba”.

En la conversación se declara orgulloso “de haber generado un conocimiento de la cuarta transformación pacífica”, ante el Consejo de Europa en el cual hay representantes de 46 países.

“Nosotros teníamos paridad legislativa desde 2014, teníamos reconocimiento de la pluriculturalidad, plurietnicidad y plurilingüística”.

El tema de la paridad legislativa, que se tradujo en la paridad del gobierno del presidente López Obrador y Ciudad de México hizo que reconsideraran: sí son un país de machos, pero han dado pasos que Europa no.

¿Qué papel juegan los pueblos originarios en el segundo piso de la 4T?

Desde el presidente López Obrador el Sureste fue un objetivo y un proceso cumplido. A pesar de lo que se diga, el haber facilitado vía los trenes, la interacción ha permitido que las economías hayan subido, y evidentemente la presidenta Claudia Sheinbaum está convencida de que esto es el camino, que el Sureste pueda ser retribuido de tantos años de abandono.

Europa y EUA

Háblenos del fortalecimiento de la relación con Europa en materia económica

Es un trabajo de muchos años. Se hizo mucho esfuerzo desde el gobierno del presidente López Obrador. Qué bueno que se logró, que la Unión Europea haya llegado a un feliz acuerdo con México sobre la modernización del tratado que tenemos desde el 2000.

El entrevistado destaca aquí, que en cuanto los parlamentos de Europa y México ratifiquen el acuerdo comercial podrán enviarse alimentos “sin aranceles”, una ventaja para ellos porque el granero del viejo continente, Ucrania, sigue en un conflicto.

¿Qué opina del liderazgo que ha mostrado la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación con Estados Unidos?

Te voy a compartir la opinión de grandes politólogos europeos con los que he tenido la fortuna de encontrarme.

Es la mandataria más inteligente en el manejo de la situación con los Estados Unidos.

Cada vez que hay una situación siempre la madurez, la cabeza fría, su espíritu científico de analizar los pros, los contras, las consecuencias, resultados y actuar de una manera muy serena ha permitido que el secretario Ebrard avisara que el T-MEC va por 10 años.