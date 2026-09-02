Este 1 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Informe de Gobierno federal, y para Marcelo Toledo Cruz, titular en Chiapas de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, consideró que Claudia Sheinbaum es la presidenta de la Educación por la cantidad de recursos que ha invertido en este rubro.

Consideró que el grado de aceptación que tiene la mandataria federal es el reflejo del trabajo de todos los días, y añadió que atiende diversos temas, desde seguridad hasta infraestructura.

Toledo Cruz opinó que ahora se construye el segundo piso de lo que se conoce como la Cuarta Transformación, después de los cimientos que se dejaron en la pasada administración federal.

“Para nosotros es la presidenta de la Educación, así lo decimos. Ella ha invertido mucho, Chiapas es un estado privilegiado”, recordó.

Toledo Cruz explicó que apenas hace unos días en la entidad se dispersaron más de 600 millones de pesos, como parte de los apoyos con dos mil 500 pesos a las familias para la compra de útiles escolares en el nivel primaria.

Con todas las actividades que se han hecho a nivel local, se prevé que antes de finalizar el año haya una cobertura completa de becas en todos los niveles, desde primaria hasta la universidad.

En este año, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han destinado alrededor de nueve mil millones de pesos y antes de terminar el año se prevé que 1.2 millones de estudiantes reciban algún tipo de beca en Chiapas.

Finalmente, Toledo Cruz reconoció que a dos años de la llegada del gobierno federal, invertir tantos recursos en la entidad representa que una familia tenga varios beneficios.