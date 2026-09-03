Sheinbaum ha contribuido a pacificar Chiapas

Después de que se llevó a cabo el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar, opinó que la Federación ha contribuido de forma importante para la pacificación de la entidad.

Entrevistado sobre el tema refirió que dentro de lo expuesto a nivel nacional, uno de los proyectos mencionados se vinculó con la construcción de la carretera que conectará a Palenque con Ocosingo.

Salazar consideró que en Chiapas hay alegría por el apoyo que ha dado la Federación, a través de grandes obras de infraestructura y que el gobierno local ha acompañado.

Sin bloqueos

La mancuerna que ha hecho Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, ha permitido que las carreteras locales estén libres de bloqueos, un tema que era recurrente hace unos años.

“Llevamos casi dos años sin bloqueos. Chiapas ha demostrado que trabajando en armonía la federación y el estado se pueden lograr grandes cosas”, remarcó.

A nivel local, puntualizó, en los últimos meses una de las agendas centrales fue el tema de seguridad y educación, en ambos rubros cuentan con resultados favorables hasta ahora.

El director de la Aditech confió que para el próximo año se puedan tener más recursos para proyectos que puedan relacionarse con otros rubros.

“La ciencia y la tecnología no solamente tienen que verse como un deseo, si no como una puesta en inversión. Un buen discurso, sin ser monetizado, no sirve de nada”, remarcó.