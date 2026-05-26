Sheinbaum Pardo ha marcado historia desde el primer día

“Dos años ya de que 32 millones de mexicanas y mexicanos elegimos la construcción del segundo piso de la 4T; me encanta decirlo: (sube el tono de su voz) con la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, quien está defendiendo con mucha templanza la soberanía y los derechos de las mujeres”.

Así se expresa Alejandra Gómez Mendoza, presidenta del Congreso del Estado, respecto del anuncio hecho por la mandataria mexicana, quien el 31 de mayo dará un mensaje a la nación para recordar su victoria ocurrida el 2 de junio de 2024.

Hasta ahora, se sabe que el mensaje será desde Palacio Nacional y se replicará en las 32 entidades federativas. En la capital chiapaneca, el evento masivo sería proyectado en pantallas que se instalarán en el parque Bicentenario en horario por definir y a donde acudirá la crema y nata del “morenismo”, entre ellos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

A manera de informe

¿Ya sabemos dónde va a ser el evento en Tuxtla, lo podemos adelantar?, se le planteó a la titular del Poder Legislativo, quien con una sonrisa prefirió no dar la primicia, pero sí invitó a los chiapanecos a participar.

“Yo creo que va a ser un mensaje de unidad muy importante de adentro hacia afuera y también de adentro hacia adentro”, indicó Gómez Mendoza, quien más adelante consideró que la popularidad alta de Claudia Sheinbaum Pardo obedece a la “cabeza fría” con la que ha abordado temas como la complicada relación con Estados Unidos.

“Creo que la labor que ha hecho nuestra presidenta, manteniendo la estabilidad del país, con cabeza fría y corazón caliente, ha sido extraordinaria”.

¿Cómo es la presidenta Claudia Sheinbaum?, se lo pregunto porque usted la ha tratado y para mucha gente seguramente es interesante saberlo

“Es una mujer muy tranquila, muy sensible, es una mujer estricta, es científica (licenciada en Física y doctora en Ingeniería en Energía) y organizada.

Sigue teniendo esta sensibilidad; es una mujer que escucha, tiene un gran equipo de trabajo a su alrededor”.

¿Por qué es relevante que una mujer haya llegado a ser presidenta?

“Porque las mujeres siempre hemos estado, hemos sido parte de la historia del país, pero simplemente no éramos visibilizadas. Ahora, con la llegada de la primera presidenta, se demuestra que las mujeres podemos llegar a ser lo que queramos ser.

La presidenta ha marcado historia desde el primer día. Ella toma protesta el 1 de octubre de 2024 y a dos días estaba promulgando la Ley de Igualdad Sustantiva para las Mujeres, promulgando programas sociales y haciendo un trabajo extraordinario en temas económicos, infraestructuras y energías renovables y luchando de frente en el tema de la seguridad”.

Trabajan ley de paridad efectiva

En materia legislativa, la diputada de Morena adelantó que se “cocina” una ley (que llamaremos de Paridad Efectiva), la cual busca que más mujeres sean alcaldesas en Chiapas, pero en lugares donde puedan influir con su toma de decisión.

Con la nueva legislación que sería enviada por el Poder Ejecutivo, al menos un 40 por ciento de los ayuntamientos serían gobernados por una mujer, algo distinto a las 24 alcaldesas que hoy existen, muchas de las cuales, en realidad, no gobiernan, y es el esposo quien ejerce el cargo.

¿Todavía hay trampa?, se cuestionó a la entrevistada y enseguida ella confirmó:

“Sí, claro, en una estadística se muestra que Chiapas es la segunda entidad federativa para mal, con menos alcaldesas; primero Michoacán”.

“Qué sucedió en el 2024 y 2021. Garantizaban la participación femenina, pero en lugares poco rentables. Había municipios pequeñitos donde nos colocaban como candidatas”, dijo, además de lamentar que todavía hay violencia política en razón de género contra quienes deciden adentrarse en esta actividad, pues se meten en su vida personal.

Trabajo en seguridad

Antes de resaltar la importancia del Consejo Estatal de Morena Chiapas realizado este fin de semana, en el cual se llamó a la unidad y a recuperar los principios del partido guinda, Alejandra Gómez Mendoza elogió los avances en materia de seguridad liderados desde el día uno de su gestión por parte del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien este inicio de semana impartió una conferencia magistral a alumnas y alumnos de la Maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional (Codenal).

“A la llegada del gobernador, creo que fue palpable desde el día uno la voluntad que él tenía de llevar la paz a todo Chiapas. Es importante reconocer todo el trabajo que se ha hecho en inteligencia. La percepción que ahora tenemos ha cambiado.

Cuando a un gobernador de algún estado había sido invitado a impartir una clase en el tema de seguridad. Creo que Eduardo Ramírez está marcando historia en el estado y en el país”.

De tuxtlequita

Al ser preguntada respecto a que, si haberse vestido de “tuxtlequita” es una señal para su futuro político, la legisladora respondió con habilidad y cautela, pero sin salirse de la jugada: “Tuxtla es una ciudad a la que yo quiero con todo mi corazón. He vivido aquí desde los 17 años.”

Aquí fue el lugar donde voté por primera vez; fue en la Prepa Uno “vestida con una playera amarilla huevo, a votar por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador que estaba en el PRD”, dijo.

“Tuxtla es el corazón de todo Chiapas. Aquí es un punto de encuentro de todos los ideales y es una gran ciudad, y aquí estamos trabajando por el bien de Tuxtla, pero también de todo Chiapas”.