Sí al trabajo digno, no a la explotación

La conmemoración del Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (NNAT) es una oportunidad para visibilizar nuestra participación, organización y defensa de nuestro derecho a trabajar con dignidad, dijo Melel Xojobal.

La organización dio a conocer que este 9 de diciembre, la “NNAT vemos el trabajo como una necesidad, pero también como un valor, pues representa el aporte que damos a nuestra familia, comunidad y a nosotros mismos. Ante la pobreza y la desigualdad, nuestro trabajo es una herramienta que ayuda a superar estas dificultades”.

Por lo anterior, solicita el reconocimiento de la dignidad, “visibilizando nuestro trabajo, bajo condiciones seguras y respetando que no interfiere con nuestro desarrollo”.

Además, acceso a derechos fundamentales: identidad, educación, salud y participación, sobre todo en “las decisiones que nos afectan”.

No estigmatización y criminalización, diferenciando el trabajo digno de explotación laboral o trabajo peligroso, agregaron.

“Por un movimiento siempre en nuestras manos y junto a otras infancias, luchamos contra toda forma de explotación, defendiendo y promoviendo, nuestros derechos, con amorosidad para una vida digna”, afirmó en un comunicado difundido en el Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores.