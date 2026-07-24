Si corriges datos debes reportarlo

Las y los contribuyentes que realicen modificaciones a la información contenida en un comprobante fiscal digital por internet, pagos provisionales anteriores o requieran actualizar alguna declaración anual deben realizar una declaración complementaria para evitar requerimientos y, en su caso, una sanción.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda que la información precargada considera pagos provisionales presentados previamente; por lo tanto, si el contribuyente corrige alguno, debe presentar las declaraciones complementarias.

Con eso, se actualizará la precarga de información de cada uno de los meses. Registrar los pagos provisionales es vital para cumplir con las obligaciones fiscales. Son anticipos del impuesto anual (como el ISR), calculados sobre los ingresos obtenidos en el mes.

Información precargada

Néstor Gabriel López, fiscalista de asuntos nacionales e internacionales, mencionó que, con toda la información que la autoridad tiene precargada de las declaraciones mensuales provisionales de cada contribuyente, hay que corregir lo que no coincida o lo que no se haya presentado mes con mes, para registrar los ingresos que no se hayan incluido, para que al presentar la declaración anual los ingresos acumulables estén debidamente reconocidos.

“Lo que pasaba es que presentaban pagos provisionales, llegaba la declaración anual y decían este concepto no lo incorporé, entonces lo sumo en la anual, pero hoy día es complicado hacer estos ajustes con toda la información precargada”.

Todas las personas morales, lo primero que tienen que hacer es que todas sus facturas electrónicas coincidan con las que tiene el SAT. “Deben hacer la conciliación entre los CFDI que tiene el SAT y su contenido, contra sus registros contables; deben coincidir en todo”.