Siembra Chiapas uno de cada seis árboles

La participación ciudadana rebasó las expectativas: miles de chiapanecos se sumaron a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En conjunto, los municipios del estado aportaron una sexta parte del total, consolidándose como el estado con mayor impacto en esta cruzada.

“Uno de cada seis árboles de los que se van a plantar hoy en todo el país es en Chiapas. Eso muestra el liderazgo, el compromiso y que uno de los ejes principales del gobernador Eduardo Ramírez es precisamente el medio ambiente”, destacó el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, en entrevista, el edil encabezó las actividades en el parque ubicado en la Meseta de Copoya.

La jornada congregó a más de dos mil personas, además de la participación de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas.

Estrategia

Torres subrayó que los árboles sembrados, de más de dos metros de altura, fueron cultivados durante casi un año para garantizar su viabilidad y supervivencia, lo que representa un cambio de estrategia respecto a reforestaciones anteriores.

El parque Guanacastle, una reserva natural protegida que sufrió una afectación de casi 40 hectáreas en incendios pasados, fue elegido como punto neurálgico de la reforestación en la capital, en un llamado directo a la sociedad para evitar las quemas y preservar los pulmones verdes de la ciudad.

Ejército

El Ejército Mexicano jugó un papel fundamental en el operativo. El general de brigada de Estado Mayor, Víctor Fernando Mondragón, comandante de la 31 Zona Militar en Rancho Nuevo, informó que desplegaron un general, tres jefes, 14 oficiales y 674 elementos de tropa en 14 municipios de la entidad, con la meta de reforestar 92 hectáreas.

Mondragón explicó que la institución cuenta con dos viveros forestales en Copalá y Tapachula, donde producen cerca de 50 millones de plantas anualmente, distribuidas no solo en Chiapas, sino también a otras entidades del país.

“Una de nuestras misiones es llevar a cabo acciones cívicas al progreso del país. Integrarnos a esta campaña nacional para nosotros es permanente”, afirmó el general, quien estimó que la meta anual debería ser sembrar entre 40 y 60 millones de árboles en todo el territorio nacional.