Siembra de árboles en campo de fútbol molesta a pobladores

La unidad deportiva de Metapa de Domínguez fue “el escenario del engaño” en Jornada de Reforestación, por lo que pobladores expresaron su molestia en contra del alcalde Luis Salgado Cervantes, quien ha mantenido durante su administración en total abandono ese centro de reunión.

El lugar alberga espacios como un auditorio que hoy sirve de bodega de equipos viejos, una cancha de basquetbol sucia -sin tableros- y un campo de fútbol. La molestia radica en que dentro de la cancha se sembró árboles que en un futuro deberán ser removidos.

Metapa de Domínguez es un municipio pequeño pero con espacios verdes y otros más que requieren reforestación.

Los pobladores consideran que “el alcalde no entendió el mensaje del gobernador al expresar que sembrar un árbol es sembrar vida y esperanza para las siguientes generaciones; sin embargo, en Metapa esto fue contradictorio porque se destruye un espacio que debería estar activo para el deporte”.

Señalan que esto no es más que “un burdo engaño, no solo a la población sino a las autoridades que buscan el fortalecimiento del cuidado del medio ambiente”.

Usos

Durante muchas administraciones, la unidad deportiva jugó un papel esencial tanto para eventos administrativos, entrega de apoyos, recepción de documentos para programas sociales, parque y zona de recreación, que además sirvió como sede principal de torneos locales, activación física y punto de reunión para la comunidad, que ahora “está siendo destruida por un alcalde que enfrenta señalamientos de incapacidad y falta de claridad en el manejo de recursos”.

Además del problema con los deportistas, en la actualidad permea inconformidad que dio lugar a una reunión urgente con padres de familia y pobladores de la cabecera, debido a la peste que inunda la zona a consecuencia de los desechos de los alimentos que se dan a insectos en la planta de moscas contra gusano barrenador y que el alcalde minimizó, al asegurar que no causa afectaciones a la población.