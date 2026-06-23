Siembran más de 600 árboles en campaña

Más de 600 árboles de especies como pino y encino fueron sembrados en la segunda jornada de la Campaña Anual de Reforestación, realizada este fin de semana en la comunidad de Catishtic, municipio de Chamula.

La campaña en su edición 19, es organizada por el Comité de Cuenca del Valle de Jovel en coordinación con otras organizaciones ambientalistas y la autoridad local, en esta ocasión bajo el lema: “El bosque vive”, en memoria de Alejandro Ruiz Guzmán, quien fue promotor por años de esta actividad.

Durante la jornada, que coincidió con la celebración del Día del Padre, participaron familias completas, niñas, niños, adultos mayores y ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, quienes contribuyeron a la siembra de los más de 600 árboles de especies como pino y encino, fundamentales para la conservación ecológica de la zona.

Otras acciones

Además de las labores de reforestación, se implementaron acciones técnicas para la conservación y mejora de suelos, fortaleciendo la recuperación ambiental del área intervenida mediante la colaboración entre autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil.

Las autoridades destacaron que la protección de la cuenca del Valle de Jovel es una prioridad estratégica, ya que constituye la principal fuente de agua para la región.

Los encargados de la campaña señalaron que la jornada de reforestación comenzó en la comunidad Laguna Petej, municipio de Chamula, un espacio simbólico y clave para la captación de agua en la localidad.