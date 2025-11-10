Siembran plátano en baches de Ocosingo

Ignorados y molestos se sienten habitantes de Ocosingo luego de permanecer más de un año solicitando la reparación de las calles y avenidas de esta localidad sin obtener respuesta alguna, por lo cual, como un mensaje contundente, estos tomaron acciones para ser escuchados.

Fue este fin de semana que pobladores y locatarios cercanos a los mercados de esta ciudad, decidieron colocar matas de plátano en los baches que se han formado sobre las vialidades a manera de demostrar su inconformidad ante la exclusión de sus necesidades.

Está creativa forma de manifestarse fue vista en diversos puntos de la región donde los hoyos y baches dificultan el libre tránsito, lo más curioso es que se sabe que el mismo personal del ayuntamiento acudió a las calles a retirar las matas de plátano, sin embargo, ninguno reparó los desperfectos.

El hartazgo en la ciudadanía fue evidente, “Ya estamos hartos de que se les dice a las autoridades que hagan algo para evitar los grandes hoyos que hay y que nos afectan en el bolsillo teniendo que componer a cada rato nuestros vehículos además de los accidentes”, señaló uno de los inconformes.